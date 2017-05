Chart Toppers - 2016 Statistics

In the April 2017 issue of Barrel Horse News, the top divisional horses and riders for the 1D-3D from different regions were listed. Here are the 4D-6D divisions by region.

ATLANTIC STATES REGION 4D DIVISIONAL HORSES

1. GRAYSON TIME (NY) $1,132

2. DESIGN BYE BLAZE (WV) $1,119

3. LENAS BAR CASH (WV) $999

4. PANAMAS FRENCH LACE (VA) $859

5. DUST FOR PRINTS (PA) $846

6. BETNBUCKS BAY DIXIE (VA) $821

6. HOBBY BY CHOICE (PA) $821

8. CREDIT WONDERS PAL (MA) $813

9. CASH FLOW GENERATOR (NY) $798

9. GEE IMA SPORT (PA) $798

11. FAME FIRE N ICE (PA) $725

12. FLY N MY CORONA (VA) $690

13. LUCKY GOLD BONANZA (MD) $687

14. MC FRENCHMANS FLAME (MA) $593

15. FROSTED ANGEL KISSES (PA) $589

16. SKIP THE SIX PACK (VA) $588

17. ROYAL LENA CT (CT) $566

18. SMASHN STREAKO GOLD (NY) $559

19. DUINIT LAICO LADY (PA) $502

20. MSU WHATA BLAST (WV) $479

21. JACK EYED SUGAR DOC (PA) $476

22. THE REAL SLIM SADIE (PA) $474

23. DIDNT MISS ATHING (ME) $455

24. RUBYS A DREAM (VA) $451

25. TRI WAR LEO (VT) $450

1-25 $17,291

26-114 $16,219

Grand Total $33,510

ATLANTIC STATES REGION 5D DIVISIONAL HORSES

1. SHEZA SMARTSPOOK (AP) (NJ) $943

2. PRP JESS ROYAL BLUE (NY) $909

3. ALWAYS A SASSY KID (WV) $896

4. IMA GREAT PAYDAY (PA) $402

5. LEVIS ETERNAL REED (WV) $395

6. TRI WAR LEO (VT) $345

7. DIALS REAL DEAL (VA) $344

8. RC FLY ME TO PARIS (WV) $341

9. MENACE STREAKIN SIX (MD) $308

10. POCO OJOS CLASSY DOC (PA) $290

11. IM A LITTLE ROCKET (PT) (WV) $286

12. GEE IMA SPORT (PA) $257

13. CABIN IN A COLD SNAP (PA) $244

14. CAT OTOOLE (PA) $242

15. JUNIPERSFIRSTREWARD (PA) $209

16. IMA BAR TWO (VA) $207

16. WANDERING COWBOY (PT) (NY) $207

18. DESIGN BYE BLAZE (WV) $198

19. FANCY LITTLE MOON (PA) $178

20. CASSANDRAS GOLD KING (PA) $175

21. HONEY IM RARE (PA) $165

22. DUDES MEMORIAL BOY (NY) $164

23. J BIRD (WV) $129

24. CUT A RUG CHARLIE (PA) $121

25. COOLSHOTDOC (NY) $117

1-25 $8,072

26-31 $428

Grand Total $8,500

ATLANTIC STATES REGION 6D DIVISIONAL HORSE

1-25 $0

26-0 $0

Grand Total $0

ATLANTIC STATES REGION 4D DIVISIONAL RIDERS

1. PAIGE DOWDEN (VA) $3,298

2. JOSHUA PACK (VA) $3,242

3. KAYLEE A BERINGER (NY) $1,943

4. TAYLOR L EASTRIDGE (WV) $1,658

5. HOLLIE WITHROW (WV) $1,270

6. ANNETTE MCDONALD (WV) $1,177

7. AMARIS WILBANKS (VA) $1,165

8. PATRICIA OCCHIOGROSSO (NY) $1,132

9. ASHLEY RAE SMITH (VT) $1,129

10. TONY CAMPBELL (VA) $1,127

11. PAUL MATTHEWS JR (VA) $1,058

12. HAILEY MORROW (VA) $1,053

13. SYDNEY INEICH (NY) $888

14. TOMI-LEE PLUMMER (ME) $857

15. LYNDA E RECKTENWALD (PA) $846

16. HAILIE J RATLIFF (VA) $821

17. MICHAELA ROSS (VT) $811

18. G LEA REED (MD) $802

19. HANNAH BATTEN (WV) $798

20. ANTHONY P (TONY) VITE (NY) $779

21. KILEY DOYLE (CT) $755

22. JON BOWERSOX (PA) $738

23. AMY L GOOD STOLTZFUS (PA) $725

24. CAMPBELL LONGEST (VA) $690

25. BRITTNEY MAE WELCH (MD) $687

1-25 $29,449

26-170 $31,021

Grand Total $60,471

ATLANTIC STATES REGION 5D DIVISIONAL RIDERS

1. TONY CAMPBELL (VA) $1,233

2. SANDRA J THOMPSON (NY) $909

3. CRISTINA J RAY (WV) $896

4. ERIN BERGOLD (PA) $561

5. KATHY FARRELLY (NY) $476

6. RACHAEL D EVERETT (VA) $400

7. AUTUMN M BAILEY (WV) $395

8. BRENDA MOONEY (PA) $290

9. LAUREN LAMP (WV) $286

10. GARY DEEMER (PA) $284

11. TAYLOR L EASTRIDGE (WV) $259

12. HANNAH BATTEN (WV) $257

13. NICOLE J DRUMMOND (PA) $244

13. SAVANNAH GROW (VA) $244

15. SARAH M BROCKHOFF (PA) $242

16. JOSHUA PACK (VA) $238

17. SANDRA GOSSELIN (MA) $214

18. CHAD WALKER (PA) $209

19. AMARIS WILBANKS (VA) $208

20. TOM LINDSAY (NY) $207

20. TAMMY SPARKS (VA) $207

22. ANNETTE MCDONALD (WV) $198

23. KARISSA LANDIS (PA) $185

24. JACKIE MOOG (PA) $175

25. MADISON HESS (PA) $165

1-25 $8,980

26-39 $1,292

Grand Total $10,273

ATLANTIC STATES REGION 6D DIVISIONAL RIDERS

1-25 $0

26-0 $0

Grand Total $0

CANADA REGION 4D DIVISIONAL HORSES

1. PAINTED PISTOL (CN) $1,871

2. SHAKE EM SPARKY (CN) $1,521

3. SPARK THE MOON (CN) $1,378

4. OOH WHATA FRENCHMAN (CN) $1,352

5. FRENCHMANS MYSTIQUE (CN) $1,209

6. SPEED TO A TEE (CN) $1,184

7. TACO KINGS BOY (CN) $1,037

8. CELTIC MOON (CN) $1,022

9. THIS JETS A DREAM (CN) $934

10. TNJS TIME TO SHINE (CN) $866

11. JB RUNAWAY MAID (CN) $762

12. CHOPAKA GATOR (PT) (CN) $753

13. PC PAY DAY (CN) $738

14. IMA DRESS UP DOLLY (PT) (CN) $702

15. HOME BRU (CN) $694

16. STREAKIN SIX LYNX (CN) $674

17. JUST ENOUGH SHINE (CN) $631

18. NICKSTER (CN) $572

19. RED HOT RUCKUS (CN) $555

20. CL BELLA EVER AFTER (CN) $554

20. STRAW PERRY SPECIAL (CN) $554

22. NBS MISS LUNA PINE (CN) $526

23. VF A SLEEK DESIGN (CN) $510

24. AGENDA JAMER (CN) $509

25. SRS JUSCASHIN CRIME (CN) $499

1-25 $21,606

26-111 $19,663

Grand Total $41,270

CN REGION 5D DIVISIONAL HORSES

1. CRIPPER JOE (CN) $726

2. A MOON STAR PRINCESS (CN) $519

3. TONTOS ROVIN BARS (CN) $495

4. DONNY REED (CN) $403

5. TIMELESSPERFECTION (CN) $349

6. STRAWBERRY (CN) $334

7. LILS POCO PINE (CN) $268

8. MISSIN MY HENRY (CN) $245

9. LL BEAU DEBUTANTE (CN) $237

10. CRIME SPREE (CN) $230

11. JUNDANETTE (CN) $228

12. SHAWNES LONG SHOT (CN) $226

13. MARTI REY (CN) $201

14. TC PLAYIN SANJO (CN) $178

15. SUGARS WHISKEY (CN) $164

16. TRESARAINBOW (CN) $156

17. BUENO PERKS (CN) $153

18. DACS JAC PRIDE LAZER (CN) $151

18. DW ANGELS TEARDROP (CN) $151

20. CLASSY STAGE PASS (CN) $142

21. AGENDA JAMER (CN) $140

22. RF ROLLIN ROCKET (CN) $139

23. LER MAJOR PEP (CN) $134

24. DOCS PEPPY PRINCESA (CN) $123

25. FIRE FOR FAME (CN) $112

25. SKIPPERS ROYAL ROBIN (CN) $112

1-25 $6,316

26-32 $329

Grand Total $6,645

CANADA REGION 6D DIVISIONAL HORSE

1-25 $0

26-0 $0

Grand Total $0

CANADA REGION 4D DIVISIONAL RIDERS

1. LAURA ANN STOKES (CN) $1,521

2. MARLA GRAD (CN) $1,414

3. EMMA FITZHENRY (CN) $1,378

4. DAWN VAN HAL (CN) $1,209

5. SHANNON BLAKELY (CN) $1,184

6. JORDIE LIKES (CN) $1,037

7. SARAH ANDERSON (CN) $1,022

8. COLIN BALAN (CN) $880

9. BOBBIE SCHIPPER ROBINSON (CN) $866

10. SHAYLYNN AMEN (CN) $840

11. JESSIE MORRISS (CN) $775

12. SHALAYNE MCDERMIT (CN) $762

13. LINNEA CAPPOS (CN) $753

14. CORRINE SIMSON (CN) $702

15. VERONICA M RONNIE SWALES (CN) $631

16. LEAH WAY (CN) $555

17. KARLA D WALTZE (CN) $554

18. MARCI POWELL (CN) $510

19. EVE VELDHUYZEN (CN) $509

20. RENE DAWN LECLERCQ (CN) $502

21. BAILEE SWITZER (CN) $499

22. KAYLA DUECK (CN) $485

23. MICHELLE HUTCHISON (CN) $478

24. SARAH JO GERARD (CN) $471

25. DARLENE ADAMS (CN) $445

1-25 $19,981

26-101 $16,259

Grand Total $36,241

CANADA REGION 5D DIVISIONAL RIDERS

1. MURRAY C WHITICAR (CN) $726

2. AMANDA BROOKWELL (CN) $349

3. TANYA D LEONARD (CN) $280

4. JODI SUCHOPLAS (CN) $268

4. JOSIE VEER (CN) $268

6. AMY NEWMAN (CN) $237

7. LEAH M OBACH (CN) $226

8. KYLA BOHMER (CN) $201

9. TAYLOR BLEEKER (CN) $178

10. DAYLENE M LAWRENCE (CN) $168

11. CHAEL NYKOLYN (CN) $153

12. SHELLEY M ADAMS (CN) $151

12. SHANNON BOWERS (CN) $151

14. SYDNEY PEDERSEN (CN) $147

15. SARA (CN) WALKER (CN) $142

16. EVE VELDHUYZEN (CN) $140

17. TEIGAN DUFOUR (CN) $139

18. ESTHER FUNK (CN) $134

19. LISA NIELSEN (CN) $130

20. CAROLYN (CN) BROWN (CN) $112

20. LACI DENBROK (CN) $112

22. DANIKA CAVERLY (CN) $102

23. DORIE KELL (CN) $101

24. SAM WOOD (CN) $89

25. RHONDA KNIGHT (CN) $78

1-25 $4,782

26-33 $291

Grand Total $5,073

CANADA REGION 6D DIVISIONAL RIDERS

1-25 $0

26-0 $0

Grand Total $0

MOUNTAIN STATES REGION 4D DIVISIONAL HORSES

1. TOTINATOR (ID) $10,000

2. BOLT OF SCARLET (MT) $2,939

3. LITTLE SAN PEPPY BOY (ID) $2,818

4. CHEX THE FROSTYSMOKE (NV) $2,214

5. POCOS SWEET STORM (MT) $2,180

6. DOX DAT DIVA (MT) $2,047

7. FG TEXAS BUG (ID) $1,965

8. DOC OLENA BREEZE (AZ) $1,957

9. MFR FIREWATER LYNX (MT) $1,778

10. IMA LITTLE SUNSHINE (ID) $1,433

11. SALT KING (NM) $1,342

12. BELLAS A WINNER (UT) $1,316

13. HEZDASHINGINTHEDARK (ID) $1,302

14. MARTYS LENA BAR (AZ) $1,280

15. FIREWATER N HONOR (CO) $1,247

16. MISS GAMBLIN USA (MT) $1,193

17. CLASSIC FRENCHMAN (NM) $1,186

18. DASH LIKE A LYNX (MT) $1,148

19. LOOKOUTWHENIGETOUT (MT) $1,093

20. STINGING DUAL TOO (CO) $1,054

21. JOS PISTOL DUN IT (AZ) $1,001

22. KINGS FRENCHMAN (UT) $983

23. VALIENTE (MT) $966

24. LJR FAMOUS ED (CO) $964

25. DEL DESENO (MT) $950

1-25 $46,355

26-604 $142,183

Grand Total $188,538

MOUNTAIN STATES REGION 5D DIVISIONAL HORSES

1. HAKUNA MATATA (PT) (WY) $10,000

1. SHELLTESTYOURMOTOR (MT) $10,000

3. TINA TIGER (NV) $2,000

4. DETAIL MY CHROME (AZ) $1,994

5. SUNLIGHT MAKER (NV) $1,515

6. HANCOCK CHAMP (MT) $1,320

7. TOTINATOR (ID) $1,283

8. LS BRIDGE THE GAP (NM) $1,200

9. SMOKIN GUNS N ROSES (WY) $1,178

10. IM A REBEL LADY (UT) $953

11. JUSTA FAMOUS JET (ID) $922

12. GINNIN TAZ (CO) $912

13. QUICK N SPECIAL (NM) $911

14. TURNIN PROFITS (MT) $863

15. DAMONS TUCKNJULE (MT) $858

16. TK JUDGE ME SPECIAL (MT) $841

17. LACEY FRECKLES (WY) $834

18. SUNNY MARY (AZ) $822

19. DD HARD CASH KING (NM) $802

20. WS BADGER DUNIT FOXY (CO) $785

21. MISSN SIOUX (AZ) $666

22. TRIPIN RIVER (ID) $660

23. THUNDER LITE ROLL (UT) $652

23. YO GRAY FROST (WY) $652

25. LIGHT MY FIREWORKS (MT) $627

1-25 $43,249

26-260 $56,726

Grand Total $99,975

MOUNTAIN STATES REGION 6D DIVISIONAL HORSES

1. DRIFTIN DOC FROST (MT) $232

1-1 $232

Grand Total $232

MOUNTAIN STATES REGION 4D DIVISIONAL RIDERS

1. JENNIFER KEEFE (ID) $10,408

2. TONI JANSSEN HORKLEY (ID) $4,004

3. SHAMIE HANSON (MT) $3,130

4. MICHELLE R SKENDER (NV) $2,489

5. BRANDY RODIG WETHERBEE (ID) $2,425

6. DIANA LEE MORRIS (MT) $2,180

7. CRYSTAL PAPINEAU DALE (MT) $2,047

8. CINDY GRIDER (AZ) $1,957

9. CARLY TODD (AZ) $1,890

10. KARI A PARKER (MT) $1,778

11. AUBREY MCGARRY (ID) $1,610

12. GREGORY BEGAY (AZ) $1,589

13. CURTIS W FITZGERALD (NV) $1,545

14. KIRSTEN RILEY (CO) $1,536

15. LUKE J ROBINSON (CO) $1,436

16. SUSIE REESE (NV) $1,426

17. JESSIE CHRISMAN (WY) $1,397

18. TWINKIE SWAFFORD (ID) $1,346

19. MARIE AUTREY (NM) $1,342

20. MOLLY HARDING (MT) $1,321

21. LUKE DUNNING (MT) $1,319

22. IVY LEE REDFIELD (MT) $1,288

23. MADDIE GROVER (NV) $1,184

24. LORI (WY) HILL (WY) $1,157

25. ELISABETH HOCH (CO) $1,134

1-25 $52,938

26-639 $175,178

Grand Total $228,116

MOUNTAIN STATES REGION 5D DIVISIONAL RIDERS

1. DAWNA L BARNETT (WY) $10,000

1. KENDRA HONEYFIELD MOORE (NM) $10,000

3. KELLY COYNE (AZ) $2,217

4. GREGORY BEGAY (AZ) $1,882

5. TAMMY HUNT MARSHALL (WY) $1,707

6. TONI JANSSEN HORKLEY (ID) $1,626

7. SUZANNE HARMON (NV) $1,515

8. JENNIFER KEEFE (ID) $1,418

9. JACKIE A NICOL (MT) $1,386

10. BRITTNEY ZIERLEIN (MT) $1,288

11. LISA HANSEN BONTECOU (WY) $1,250

12. TAMMY BLACK (UT) $1,240

13. ANGI HAWTHORNE (UT) $1,232

14. LINDA SULTEMEIER (NM) $1,200

15. BRANDI BALLIETT KAP (UT) $1,141

16. ANNIE OKELBERRY (UT) $1,062

17. ASHLEY NELSON SCHAFER (WY) $1,041

18. HALLE HLADKY (WY) $1,000

18. KIRSTEN RILEY (CO) $1,000

20. CHANCE J KENDALL (UT) $953

21. ELAINE K LOWELL (CO) $912

22. CINDY CROSS (AZ) $888

23. LORI STROZZI (MT) $863

24. BROOKE WILSON (MT) $841

25. MYRA R MASTERS (CO) $804

1-25 $48,467

26-317 $77,514

Grand Total $125,981

MOUNTAIN STATES REGION 6D DIVISIONAL RIDERS

1-25 $0

26-0 $0

Grand Total $0

NORTH CENTRAL REGION 4D DIVISIONAL HORSES

1. VF NATURALLY FAMOUS (ND) $3,214

2. TOPPERSHOPINIMBAILEY (SD) $3,165

3. LE BLUE STREAK (SD) $2,031

4. SADIES GUN SHOW (SD) $1,914

5. DR NICK BARS TREASURE (PT) (WI) $1,187

6. WW BREEZIN BAYOU (SD) $1,129

7. DOCS DANCING CHIEF (ND) $1,017

8. IMA NONSTOP DUALLY (SD) $900

9. UUU LAST STRAW (SD) $832

10. FIREN ON GYPSY LUCK (ND) $791

11. BELLAS BRIO LEGACY (SD) $775

12. MARSHS MATTY (PT) (MN) $765

13. WR KIRKS EXTRA (ND) $760

14. BAR TIME TOUCH (MN) $752

15. PC BRONSINS REDSTORM (ND) $743

16. CASHES MAGIC ROSE (ND) $738

17. SHEZA SPIDERS WEBB (MN) $734

18. DOCS ROSIE BABE (MN) $728

19. KT GREAT LITTLE LENA (MN) $703

20. ROCKET REGENT (WI) $692

21. HAIL N QUICK (SD) $666

22. MIP DRIFTIN SIXLET (SD) $659

23. HOT WINTER FLING (PT) (SD) $642

24. CC BLUE OLENA (SD) $628

25. ONE SLICK RUBY (WI) $621

1-25 $26,785

26-369 $64,748

Grand Total $91,533

NORTH CENTRAL REGION 5D DIVISIONAL HORSES

1. CRUISIN ON FIREWATER (SD) $1,569

2. SHESA SMASHIN CASH (MN) $1,250

3. UNOS RAISIN NATIVE (SD) $1,090

4. CASHES MAGIC ROSE (ND) $736

5. TR STREAKIN BADGER (SD) $665

6. MARTHAS JESS PERRY (SD) $651

7. STREAKIN SIX BAR (MN) $585

8. LONESOME MOON CHASER (SD) $515

9. AUTUMN CASH (SD) $490

10. BMQ LUCY (MN) $465

11. FRENCH HUSTLER (SD) $449

12. BAR JA FROST N FIRE (SD) $412

13. HANNITY (WI) $365

14. CH BISHOPS CHOICE (MN) $349

15. SHESA ROCKI LEGEND (MN) $337

16. HR SUPER SANS ALIBI (WI) $332

17. GO ANNIE CASH (SD) $329

17. HICKORYS UP N DUN IT (SD) $329

19. CHEX PEPPY PEARL (MN) $314

20. HAIL N QUICK (SD) $310

21. FLYING FOR PERKS (SD) $306

22. FROSTY SHEBOOM (SD) $299

23. DL MISS SHAWNEE BUG (SD) $296

24. WOODMANS DIVA (MN) $280

25. TIVS BUCKAROO (MN) $276

1-25 $13,001

26-90 $8,054

Grand Total $21,056

NORTH CENTRAL REGION 6D DIVISIONAL HORSES

1-25 $0

26-0 $0

Grand Total $0

NORTH CENTRAL REGION 4D DIVISIONAL RIDERS

1. LORI ZABEL (ND) $4,154

2. SHERRI KNIPPLING (SD) $3,288

3. D'ANN GEHLSEN (SD) $2,031

4. LOLITA LONG (ND) $1,537

5. TANA DECKERT (ND) $1,250

6. TONYA BOWERS WILLIAMS (WI) $1,187

7. NENA R WILBURN NYBERG (SD) $1,129

8. JILL HINS (SD) $1,073

9. VIRGINIA(GINNY) ANDERSON (SD) $1,032

10. TARI AZURE (ND) $1,017

11. HEIDI JO DAWSON (WI) $974

12. CASANDRA KLEINJAN (MN) $951

13. SAMANTHA ANNE FLANNERY (SD) $949

14. LISA BUGNI HEISER (ND) $845

15. PATTY L JONS (SD) $832

16. CAITLYN CABY (WI) $798

17. JENNY L MARBACK BARNES (ND) $791

18. SHASTA BUSS (SD) $775

19. CARINA MORRIS (WI) $763

20. TERRI ARENS (MN) $752

21. CHARELL SCHILLO (ND) $743

22. EMILY D PETERSON (MN) $738

23. SHELBY HOLMSTROM (MN) $734

24. JONATHAN KOEPPLER (WI) $721

25. AMANDA L HARVEY (WI) $703

25. MICHELLE (MN) NELSON (MN) $703

1-25 $30,469

26-421 $77,700

Grand Total $108,168

NORTH CENTRAL REGION 5D DIVISIONAL RIDERS

1. DIEDRA HINMAN (SD) $1,569

2. LOLITA LONG (ND) $813

3. CINDY J EILERS (SD) $665

4. WENDY A GOEDEN (SD) $651

5. TANA STAAL (ND) $620

6. DOUG FRADENBURGH (MN) $585

7. BRIAN JENSEN (MN) $493

8. EMILY LARSON (MN) $465

9. KAY BARTON (SD) $449

10. CARRIE PONCELET (SD) $441

11. SARAH GARRY (MN) $426

12. LORA ALEXANDER (SD) $404

13. JILL FEDDERS ELLEFSON (SD) $402

14. BILLIE JO MILLER (ND) $378

15. JILLIAN ZAUN (MN) $349

16. LYNETTE A MILLER (WI) $332

17. JESSIE KNUTH (SD) $329

17. EMMA YESKE (SD) $329

19. HEIDI JO DAWSON (WI) $321

20. JENNIFER G ZELLER (SD) $316

21. EMILEE D SACIA RSON IV (MN) $314

22. PAM DYKSTRA (SD) $310

23. HEIDI ROSE REIS (SD) $299

23. KELLY WHEELHOUSE (SD) $299

25. CAMI L BAUER (SD) $296

25. GABRIELLA GUIBORD (WI) $296

1-25 $12,153

26-97 $9,695

Grand Total $21,848

NORTH CENTRAL REGION 6D DIVISIONAL RIDERS

1-25 $0

26-0 $0

Grand Total $0

NORTHEASTERN REGION 4D DIVISIONAL HORSES

1. ROLL ON BUBBA (IL) $1,219

2. PT FAMOUS NICK (IN) $1,218

3. HOLLYWOOD YA SMOKE (IN) $1,064

3. STREAKIN EYE DASH (KY) $1,064

5. MAXIMUS PARR (IN) $1,035

6. HEZARARE FIREFIGHTER (IN) $984

7. SKIPS GOLD MOOCHA (IL) $974

8. BADGERS SMART D CHEX (OH) $941

9. CASADYS TALKIN NOW (IN) $900

10. MR CARTER BUG (IN) $841

11. CHEXS LUCKY BLUE (MI) $735

11. PROBABLY DUN IT ALL (IN) $735

13. SMART VALENTINE (IL) $704

14. LOCKER NUMBER SIX (OH) $700

15. DOCS RED ICEMAN (KY) $662

16. A KISS FOR PAPPY (OH) $651

17. CAN YOU SEE ME NOW (IL) $639

17. TR DASHING ACES (PT) (MI) $639

19. FANTAS RARE JET (MI) $619

20. SWAPS LITTLE JAGUAR (OH) $609

21. DUSTERS CROCKETT (IL) $604

22. MADE BY MATTEL (OH) $600

22. PRITZY PERK (IN) $600

24. DUDES SUNJACKET (IL) $585

25. FAMOUS BOUNCY BUGS (IL) $543

1-25 $19,865

26-197 $33,524

Grand Total $53,389

NORTHEASTERN REGION 5D DIVISION HORSES

1. ZIPPO MR SASS (PT) (MI) $2,213

2. PASSEM FOR GOLD (MI) $1,674

3. LENAS LAKOTA GOLD (IN) $1,250

4. BOOYAHS NOBLE JET (IL) $1,078

5. LS FOLS GOLD LEGACY (IL) $873

6. DOCS RED ICEMAN (KY) $840

7. WRANGLERS EASY GEM (IN) $804

8. LIBERTYVILLE SAM (MI) $790

9. SEA SCORPION (OH) $682

10. DUSTERS CROCKETT (IL) $499

11. PAINT ME A BENJAMIN (PT) (OH) $469

12. LITTLE DEBBIE MOON (IL) $435

13. THAT THING YOU DO (IL) $433

14. PERRYS ROAD RUNNER (OH) $402

15. SIX FIGURE LEADER (IN) $400

16. BEAU OTOOLE (OH) $342

17. PANAMA LUSHES LOUISE (IN) $338

18. ROLL ON BUBBA (IL) $332

19. DIGGER RIGGED (IN) $330

20. COWLENA (IN) $329

21. SKIPS GOLD MOOCHA (IL) $321

22. BLUEGRASS BANJO (KY) $317

23. REDS REBEL YELL (IN) $316

24. REAL FAMOUS LILL (IL) $308

25. HOLLYWOOD YA SMOKE (IN) $298

1-25 $16,073

26-61 $5,183

Grand Total $21,256

NORTHEASTERN REGION 6D DIVISIONAL ONLY

1. SKIP TILL PROM NITE (IL) $895

2. LANA SMOKES OH CAY (KY) $800

1-2 $1,695

Grand Total $1,695

NORTHEATERN REGION 4D DIVISIONAL RIDERS

1. EMMA GALE BROWN (OH) $1,933

2. NAKIYA SYKES (KY) $1,224

3. MICHELLE BEARD (IN) $1,218

4. JESSICA S BOYD (KY) $1,162

5. CINDY TOLL (IN) $1,142

6. HANNAH (IN) BRIGGS (IN) $1,064

6. CHANNING MCWILLIAMS (KY) $1,064

8. JON O TOWNSEND (OH) $962

9. CHELSE ROBERTS WIFORD (OH) $941

10. BRITTANY E HOSTETLER (IN) $900

11. CHRISTY BOURBONNAIS (IL) $859

12. MELANIE GRAHAM (MI) $847

13. SHERRY ANN SUNDEN (IN) $841

14. LORI FACKLER (OH) $819

15. LISA STIEF (IL) $781

16. PAMELA STRODE (MI) $735

16. SARAH SCHNEIDER (IN) $735

18. BRITTANY KURIPLA (MI) $724

19. JESSICA LAMB (KY) $662

20. TIFFANY L COLER LOWE (OH) $651

21. ASHLEY KRISTIN HARLAN (IN) $649

22. CAMI N WILSON (MI) $639

23. WYATT JOHNSON (IL) $637

24. CHARLES WALKER (IN) $633

25. STACY L EAKER (IL) $625

1-25 $22,447

26-215 $37,289

Grand Total $59,736

NORTHEATERN REGION 5D DIVISIONAL RIDERS

1. TIM SHOOK (MI) $2,213

2. JAYNE LYNN (MI) $1,674

3. JESSICA LAMB (KY) $840

4. RAYMOND HALL (IL) $804

5. RILEY (MI) SMITH (MI) $790

6. SHERI ANN FRICK (MI) $778

7. KARLEY GULASH (OH) $682

8. FAITH TRAVIS (IN) $559

9. KATELYN MILLER (IN) $494

10. MARILYN LANNING (OH) $402

11. DENISE ANDERSON (IL) $367

12. SHANE MICHAEL STRATTON (OH) $342

13. KYLEE YOUNG (IN) $337

14. LAUREN BRANMEIER (IN) $330

15. MICHELLE LOECHTE (IN) $316

16. FAITH ROBBINS (IL) $308

17. BROOKE CLAPHAM (OH) $305

18. DAVID KLOCZKO (OH) $281

19. AMY M KORRECK (MI) $237

20. CHARLES K GIVENS (KY) $227

21. ELAINE MCQUILLEN (OH) $225

22. VICKI VANVELSEN (MI) $217

23. MEGAN CLIFFORD (IL) $206

24. BONNIE KYSER (OH) $193

25. CARLA MONTGOMERY (IL) $163

1-25 $13,290

26-55 $3,110

Grand Total $16,401

NORTHEASTERN REGION 6D DIVISIONAL RIDERS

1-25 $0

26-0 $0

Grand Total $0

PACIFIC STATES REGION 4D DIVISIONAL HORSES

1. TM CASHNHI (CA) $2,137

2. TK FAMOUS FLYIN BUGS (WA) $1,771

3. CALS LITTLE STAR (CA) $1,626

4. NEVER HIT SEVENTEEN (CA) $1,589

5. KAB MY MONEY BUGS (PT) (CA) $1,557

6. TAYLORS YA YA DANCER (WA) $1,402

7. KCS ROYAL DASH (WA) $1,325

8. PC SHO N DELL IKE (CA) $1,250

9. JUST PLAIN EARLY (CA) $1,217

10. JUDGE JET BEDUINO (WA) $1,214

11. CASHS SOCIETY PEARLS (CA) $1,161

12. MEGA SUGAR (CA) $1,052

13. SFW FLYINGFIRSTCLASS (CA) $1,040

14. BAILEYS N CREAM (PT) (CA) $1,027

15. KINGS TAX DATE (WA) $1,023

16. MIRACLES MAJESTIC (PT) (OR) $1,004

17. CHAVAS DANCER SAGE (CA) $1,000

18. SMOOTHS PEPRMINTPATY (CA) $990

19. DRAGONS EASY MONEY (CA) $973

19. THE CHECK IS MINE (CA) $973

21. DC SEATTLE QUEEN (WA) $955

22. WHOLE LOTTA PRADA (CA) $953

23. CHECKS TO SCORE (PT) (OR) $913

24. LACYS WRANGLER (CA) $850

25. TOTUS BEAR (WA) $829

1-25 $29,832

26-350 $79,287

Grand Total $109,119

PACIFIC STATES REGION 5D DIVISIONAL HORSES

1. JUDGE THE SUN (OR) $3,750

2. HEZA SPLASH A DASH (CA) $3,000

3. CALVIN SMART BAR (OR) $2,217

4. COOLS TRIPLE RAINDROP (PT) (CA) $1,689

5. LOOKN TA FAME (WA) $1,458

6. NEVER HIT SEVENTEEN (CA) $1,439

7. JL MARK THIS PAGE (CA) $1,431

8. MAXS BLARNEY KISSES (PT) (CA) $1,158

9. JESS ROYALLY SMART (CA) $1,090

10. CHEX OUT MY DOLLY (OR) $1,046

11. BEE BOBBIN COWBOY (WA) $1,009

12. SIX PACK PASSUM (OR) $986

13. IMA FRENCH KID (WA) $943

14. ELMYRAS A MAJOR DOLL (OR) $887

15. FEATURINGAROYALHOTTE (WA) $880

16. ANNIE HOOK CASH (OR) $787

17. IN A LANE OF HER OWN (CA) $750

18. SHANIAS CHOICE (CA) $749

19. IM A SUNFROST LEGACY (CA) $745

20. UNO MAS POR FAVOR (OR) $712

21. CALS LITTLE STAR (CA) $708

22. MT DONT QUESTION ME (CA) $696

23. WICKED JJ (OR) $683

24. BILLYS LEXIS (CA) $658

25. PLAYSWELL WITHOTHERS (CA) $652

1-25 $30,123

26-215 $45,725

Grand Total $75,847

PACIFIC STATES REGION 6D DIVISIONAL HORSES

1. JO JO DAWN (CA) $444

2. PEPPERNICS SPOTS (PT) (CA) $325

3. SUGAR AND REMEDY (CA) $243

4. EYE OF THE SQUALL (CA) $241

5. MS POCOS PEPPY LEPEW (CA) $148

1-5 $1,402

Grand Total $1,402

PACIFIC STATES REGION 4D DIVISIONAL RIDERS

1. KENNADI MUNIOZGUREN (CA) $2,818

2. DINA LOVEALL (CA) $2,264

3. LEE ANN OLHEISER (WA) $2,244

4. JAN M REIS (CA) $2,229

5. SHELBY SULLIVAN (CA) $2,137

6. SHELBY L STANSBURY (CA) $2,124

7. SYLVIE CHATHAM (CA) $2,000

8. MARY JO CAMERA (CA) $1,901

9. KENDRA BLUNDELL (CA) $1,882

10. DANA RYAN (CA) $1,871

11. MCKENZIE UTO (WA) $1,741

12. JAY JAY MCMAHAN (CA) $1,559

13. CLAIRE M LANGHAM (CA) $1,557

14. NICOLE (NIKKI) FISHER (WA) $1,402

15. KATE DENNISH (CA) $1,373

16. WHITLEY REECE (OR) $1,325

17. CINDY RITCHEA (CA) $1,315

18. RASHELL FEHLMAN (CA) $1,250

19. BRIGET MEADEN (CA) $1,217

20. ERYNN TORQUATO (CA) $1,215

21. BAILEY MAPES (OR) $1,214

22. JONI VISSER (CA) $1,186

23. SUE ELLEN LAURSEN (CA) $1,161

24. TAYLI STEGEN (WA) $1,157

25. KATIE FISH (CA) $1,138

1-25 $41,280

26-386 $103,937

Grand Total $145,216

PACIFIC STATES REGION 5D DIVISIONAL RIDERS

1. PHYLLIS J OWENS (OR) $3,750

2. ROBIN RAE CARY (CA) $3,000

3. MARTI PARODI (CA) $1,994

4. SANDY SILVA (CA) $1,752

5. SHEANNA DEFOREST (CA) $1,725

6. BRENDA TABER (CA) $1,689

7. CHELSEA ROGELL (CA) $1,634

8. KAREN GLEASON (WA) $1,458

9. LACEY ROBINSON (CA) $1,431

10. KALONA MARR (CA) $1,215

11. JENNA MCLEOD (CA) $1,165

12. TAYLOR N SOUZA (CA) $1,158

12. LEE ANN OLHEISER (WA) $1,158

14. LISA SMITH BUSICK (CA) $1,090

15. JENNIFER ESTES (WA) $1,009

16. LINDSEY K GRIFFIN (OR) $986

17. BOBO MCMILLAN (WA) $943

18. DEBBIE HICKS (CA) $939

19. JONI MARTIN (CA) $911

20. THERESA M NELSON (WA) $884

21. SANDI SAUNDERS BERRY (WA) $880

22. KIMBERLY D CORREA (CA) $863

23. DIANE KENDRICK (WA) $850

24. KATIE DROSIHN (CA) $834

25. SAMANTHA WITKOWSKI (CA) $796

1-25 $34,114

26-259 $60,890

Grand Total $95,004

PACIFIC STATES REGION 6D DIVISIONAL RIDERS

1. HAYLIE STELLING (CA) $895

2. CHELSEA ROGELL (CA) $507

3. BRIANNA SHARP (CA) $444

4. ALEXANDRA STEVENS (CA) $397

5. GEORGIA SIBLEY (CA) $325

6. AUBREE FERRANDO (CA) $243

7. LILLY SELLERS (CA) $241

8. HALEE HARRISON (CA) $232

9. SERENA BOWMAN (CA) $116

10. SYDNEY MAYER (CA) $86

11. HALEY CONNORS (CA) $84

12. KENNEDY SEROSHEK (WA) $37

1-12 $3,607

Grand Total $3,607

SOUTH CENTRAL REGION 4D DIVISIONAL HORSES

1. PARR TE GIRL (OK) $6,386

2. LUV MY FAME (IA) $5,560

3. FANCY KUT N KIT N (OK) $2,830

4. CR MONTANA MCCUE (PT) (MO) $2,721

5. FRENCH VANILLA MOON (PT) (OK) $2,304

6. DE SUPER BUG (OK) $2,162

7. WESTERN MOON SOX (PT) (MO) $2,113

8. FRECKLES LITTLE GIN (MO) $2,093

9. TEXAS OMEGA (AR) $2,008

10. FLAME N HOT (OK) $1,980

11. FANCY SCOTCH BREE (PT) (IA) $1,925

12. MP HAY SMITH (OK) $1,900

13. A HOLLYWOOD DOLL (MO) $1,886

14. SMASH N LAJOLLA (AR) $1,747

15. WHERE DEM GIRLS AT (SC) $1,697

16. THE DOC IS IN (AR) $1,682

17. HAPPY BRIGADIER 105 (AR) $1,643

18. HONOR MISS FIREWATER (NE) $1,635

19. TIMOTHY HOWARD JACKSON (IA) $1,624

20. COWBOY SLIM (PT) (MO) $1,536

21. EUCHEES LIL FRENCHY (MO) $1,493

22. BEE BLONDYS DUDE (KS) $1,491

23. WEARIN DIRTY SOCKS (AR) $1,445

24. IRIS FLYIN BUG (IA) $1,418

25. CUTTERS NR EDDIE (KS) $1,388

1-25 $54,667

26-836 $223,749

Grand Total $278,415

SOUTH CENTRAL REGION 5D DIVISIONAL HORSES

1. CLAIMING A PROMISE (OK) $4,241

2. LA JOLLAS YELLOW (NE) $2,110

3. BAMS POCO THREE 2005 (OK) $2,000

4. DARLIN JAMES (OK) $1,791

5. SHE BLUE FEATURE (NE) $1,739

6. AEACUS MEL BRASILIUS (NE) $1,377

7. SATURDAY NIGHT BRAT (OK) $1,367

8. STRUTTINEFFORTLESSLY (OK) $1,350

9. BF DUN ITONTHEMONEY (OK) $1,337

10. BADGERS LAST PIECE (MO) $1,312

11. ITSMRVERNONTOYOU (OK) $1,234

12. LEOS HARDTIME (OK) $1,230

13. YELLOW CAT MAN DO (AR) $1,164

14. VC FUEL FLING (NE) $1,041

15. COWBOY SLIM (PT) (MO) $1,000

16. HEADEMOFFATTHEPASS (PT) (OK) $939

17. CICLONES WICK FLIT (NE) $931

18. FLYING PROFIT (KS) $879

19. POCODO DOC CAN GLO (NE) $840

20. KK COUNTRY DOLL (NE) $774

20. TRULY JOE REED (IA) $774

22. DRIFTING ON A HIGH (OK) $769

23. IZENA BUG (NE) $758

24. ROCKET STAR BOY (OK) $751

25. SMOKIN LIT SHINE (AR) $737

1-25 $32,444

26-269 $49,443

Grand Total $81,887

SOUTH CENTRAL REGION 6D DIVISIONAL HORSE

1. STARS WHISKEY BANDIT (PT) (OK) $110

2. YELLOW CAT MAN DO (AR) $105

1-2 $215

Grand Total $215

SOUTH CENTRAL REGION 4D DIVISIONAL RIDERS

1. ELENA MIRABITO (OK) $6,933

2. AMY R SCHULTZ FERGUSON (OK) $3,286

3. JOANN REMINGTON (MO) $3,210

4. ALLY ROSE GOLIAN (MO) $3,005

5. EVA MARIE DAUGHHETEE (AR) $2,770

6. MEGAN CAVINESS (AR) $2,636

7. TRACY MAYS (MO) $2,556

8. STORMIE SHORES (OK) $2,447

9. DJ HAVELLANA (OK) $2,424

10. DANA CARY (OK) $2,304

11. SHERRY CHANCE (MO) $2,113

12. MALLORY MCGEE (AR) $2,008

13. LAUREN UNDERWOOD (OK) $1,980

14. MARISSA OESTMANN (IA) $1,939

15. SALLY A CONWAY-LONG (OK) $1,900

16. PETER M OEN (OK) $1,768

17. MONTY FORD (AR) $1,747

18. VIVIAN HICKMAN (AR) $1,643

19. JUNE HOLEMAN (NE) $1,635

20. JESICA ROSE FETTERS (IA) $1,624

21. BRUCE S LUDWIG (MO) $1,529

22. STACY M MCALESTER (OK) $1,499

23. ALYVEA BROWN (OK) $1,494

24. CAYLEE BEACH (OK) $1,491

25. SHELBIE GRAYSON (OK) $1,468

1-25 $57,410

26-909 $270,463

Grand Total $327,873

SOUTH CENTRAL REGION 5D DIVISIONAL RIDERS

1. STACI R EVANS (OK) $4,241

2. CINDY L MICHEL (NE) $2,260

3. JANET F BLISS (OK) $2,000

4. KAYLEA WEBER (MO) $1,831

5. DEBORAH L LYNCH (OK) $1,791

6. CANDRA PENCE (KS) $1,739

7. AMANDA LYONS (AR) $1,588

8. COLTER MCCASLAND (NE) $1,377

9. TAMMY A GRAHAM (OK) $1,367

10. SHAELYNN HAZALEUS (OK) $1,350

11. TONIA GREENLEES (OK) $1,337

12. ALYSSA BIGON (OK) $1,234

13. JEANNIE M WILLIAMS (AR) $1,210

14. TRINITY CHAPMAN (IA) $1,090

15. PENNY C WOOD (MO) $1,078

16. MAREE DEVENTER (IA) $1,007

17. ALYVEA BROWN (OK) $977

18. PENNY (LINDA K) MITCHELL (OK) $972

19. JODY STUHR (NE) $931

20. SHERRILL JOHNSTON (OK) $879

21. KRIS L BURDEN (OK) $871

21. KAMEE HARRIS (OK) $871

23. VICTORIA HAYNES (MO) $869

24. STACY J O'DANIEL (NE) $802

25. ASHLEY RING (IA) $797

1-25 $34,468

26-285 $60,607

Grand Total $95,075

SOUTH CENTRAL REGION 6D DIVISIONAL RIDERS

1. DENISE MARTIN (OK) $800

2. TISHA PERKINS (OK) $110

3. PENNY (LINDA K) MITCHELL (OK) $85

1-3 $995

Grand Total $995

TEXAS REGION 4D DIVISIONAL HORSES

1. SV PRETTY BOY ROCK (TX) $10,149

2. FABULOUS FLITNWONDER (TX) $2,248

3. HEZA FIREWATER SHAKE (TX) $2,185

4. BIG GENUINE WONDER (TX) $2,079

5. KN FABULOUS BREEZE (TX) $2,065

6. MS FIREWATER PEPSI (PT) (TX) $2,000

7. DASH A RYON (TX) $1,882

8. KNEE HIGH GBK (TX) $1,826

9. JAZZ MY BEDOUIN (TX) $1,789

10. MARK ONE JAMES (TX) $1,777

11. R DEAL TA FAME (TX) $1,710

12. STARSTRUCK IN MALIBU (TX) $1,700

13. PETE IS FABULOUS (TX) $1,689

14. CROWN N KISSES (TX) $1,573

15. CATTACULAR ROSE (TX) $1,568

16. LIVE FROM THE BAR (TX) $1,561

17. A CATS PLAYMATE (TX) $1,559

18. FAMOUS N GRAND (TX) $1,474

19. REDEEMER HONEY DEW (TX) $1,437

20. MISSLEOREDJET (TX) $1,350

21. RUNNING BRATS LADY (TX) $1,295

22. STRIKING POSES (TX) $1,294

23. FIRST LIL MONILEZA (TX) $1,255

24. HAIDAS POCO DOC (TX) $1,244

25. TIME TO THUNDER (PT) (TX) $1,219

1-25 $49,929

26-646 $180,026

Grand Total $229,955

TEXAS REGIOIN 5D DIVISIONAL HORSES

1. HAS TO BE CASH (TX) $3,400

2. RUNNING FOR PATRIOT (TX) $1,929

3. CAPTAINS BLUE TILLY (TX) $1,596

4. WICHITA INDIAN EARTH (TX) $1,499

5. FROSTED CHAMP (TX) $1,441

6. HEZ GOOD N FAMOUS (TX) $1,350

7. BEAUTIFUL POCO DOC (TX) $1,255

8. TIME TO THUNDER (PT) (TX) $1,250

9. A FIREWATER HONEY (TX) $1,247

10. A FIREY BET (TX) $1,238

11. BEDA LIGHTEN UP (TX) $1,174

12. MISS LEO DARK JET (TX) $1,165

13. MARVELOUS GRACE (TX) $1,141

14. DOCS SIX PACK (TX) $1,127

15. TOMMYS COLONEL (TX) $1,057

16. MCCASHS TINY DOC (TX) $1,056

17. ELISHA LENA (TX) $1,033

18. COUNT MIA KAY (TX) $996

19. SHAKE THE SUGAR (TX) $971

20. HOLLYWOODS PISTOL (TX) $941

21. FANCY FRECKLES MISTY (TX) $924

22. RUN BARNEY RUN (TX) $886

23. FOUR SIX LAWS (TX) $823

24. MR HICKORY GRULLO (PT) (TX) $754

25. I SPEAK FRENCH (TX) $750

25. NICK GETS MARDI GRAS (TX) $750

1-25 $31,754

26-338 $78,314

Grand Total $110,068

TEXAS REGION 6D DIVISIONAL HORSES

1. CR MAXX A MILLION (TX) $1,085

2. GRACEFUL GIFT (TX) $1,000

3. HONISFRENCHMANCROWN (TX) $800

4. JCS SWIFT SUNFROST (TX) $525

4. SC SHINNERS CUPID (TX) $525

6. TOP THIS CAT (TX) $450

7. ORO OAK (TX) $400

8. SUGAR TOWN TEARS (TX) $350

9. PEP IN MY WRANGLERS (TX) $250

10. RIDING WITH FAITH (TX) $200

11. SUNUP STARBERT (TX) $100

12. BUBBA TUCKER (TX) $85

12. THREES ROYAL DERBY (TX) $85

1-12 $5,855

Grand Total $5,855

TEXAS REGION 4D DIVISIONAL RIDERS

1. DANA RICHMAN (TX) $10,149

2. STEVI HILLMAN (TX) $6,292

3. KATHERINE CRAIG LOCOCK (TX) $6,049

4. KEN ENGLISH (TX) $3,565

5. HANNAH FREDIANI (TX) $3,555

6. DANIELLE C COLLIER (TX) $2,569

7. TASHA WELSH (TX) $2,400

8. ELAINE C BIGBEE (TX) $2,185

8. SHAYNA GATTIS (TX) $2,185

10. KYLA STAMPS (TX) $2,013

11. TERRY R THOMAS (TX) $1,969

12. CHASITIE A HILL (TX) $1,919

13. ALICA D JONES (TX) $1,896

14. MICHELLE GILBERT (TX) $1,890

15. MARY SORRELLS (TX) $1,882

16. TRACY L LAMBERT (TX) $1,866

17. MADELINE MCCLARAN (TX) $1,834

18. KIM D GINTHER (TX) $1,777

19. KENZIE STAMPS (TX) $1,740

20. RYANN LEE PEDONE (TX) $1,652

21. ANNA KING (TX) $1,630

22. AUTUMN WOODRUFF (TX) $1,588

23. CARIN SIVEK (TX) $1,568

24. JADE CRAGO (TX) $1,567

25. LYNDSEY E ELLER (TX) $1,561

1-25 $67,301

26-660 $213,534

Grand Total $280,834

TEXAS REGION 5D DIVISIONAL RIDERS

1. TASHA WELSH (TX) $3,919

2. KAREN WALINDER (TX) $1,929

3. RANDELYN A ROBERTS (TX) $1,885

4. LESHIA KNOX (TX) $1,750

5. SLIM WIGINGTON (TX) $1,685

6. TY (JESSICA) REYNOLDS (TX) $1,661

7. JANIS K BADING (TX) $1,612

8. NIKKI R JACKSON (TX) $1,499

9. JENNIFER CHAFIN (TX) $1,495

10. LORI F HEARN (TX) $1,489

11. HALEY SEATON (TX) $1,430

12. AUDREY STEWARD (TX) $1,360

13. ELIZABETH A RONE MCMANUS (TX) $1,350

14. ROSE BONHAM (TX) $1,316

15. LORIE A NAGLESTAD (TX) $1,291

16. HAILEY EPPS HASS (TX) $1,255

17. TAYLOR DREW (TX) $1,251

18. JESSICA BLASCHKE (TX) $1,250

19. LORISSA JO LIDE MERRITT (TX) $1,179

20. LORI BUSCHBACHER (TX) $1,178

21. MIESHA SMITH (TX) $1,164

22. KATHY LISENBEE (TX) $1,141

23. TARA JO SEGOVIA (TX) $1,106

24. NINA SCHALKHAEUSER (TX) $1,092

25. HANNAH FREDIANI (TX) $1,077

1-25 $37,364

26-396 $102,517

Grand Total $139,881

TEXAS REGION 6D DIVISIONAL RIDERS

1. VALRIE GANN (TX) $1,085

2. KRISTA BLEEKER (TX) $1,000

3. JAN BIERSCHWALE EPPERSON (TX) $800

4. MADISON MCCAFFITY (TX) $600

5. ELIZABETH BARTA (TX) $525

5. DIANA J CORY (TX) $525

7. MARCI N NISELY (TX) $500

8. KELLEY POAG (TX) $450

8. LUCCHESSE TOBIAS (TX) $450

10. DAWN SIZEMORE (TX) $400

11. LORENA SMART (TX) $350

12. ANN BARRETT (TX) $300

13. SHELLY BRETEY (TX) $270

14. HOLLY N CHRISTIAN (TX) $250

15. FAITH HARPER (TX) $200

15. KASSIE (KAS) PARRISH (TX) $200

17. MELISSA HIGHTOWER (TX) $175

18. PRINCESS BEDNARSKI (TX) $120

19. JAN SIGLER (TX) $105

19. MIESHA SMITH (TX) $105

21. MELISSA JONES (TX) $85

1-21 $8,495

Grand Total $8,495

